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В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
КИЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

В Деснянском районе Киева произошло падение обломков на проезжую часть, в результате чего повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения и выбиты окна магазина

Источник: КМВА

Дословно: "Падение обломков на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина".

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются.

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Темы: Киеввзрыв
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