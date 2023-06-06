В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА

В Деснянском районе Киева произошло падение обломков на проезжую часть, в результате чего повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения и выбиты окна магазина

Источник: КМВА

Дословно: "Падение обломков на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина".

Детали: По предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются.