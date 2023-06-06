В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
Вторник, 6 июня 2023, 04:10
В Деснянском районе Киева произошло падение обломков на проезжую часть, в результате чего повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения и выбиты окна магазина
Источник: КМВА
Дословно: "Падение обломков на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина".
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Детали: По предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются.