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Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага – КГВА

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 04:54
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве и вокруг столицы украинская ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага.

Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Несмотря на международное гуманитарное право, ни на безрезультативность, московиты продолжают атаковать мирный Киев. Опять ночь. Снова сирена.

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Снова массированная ракетная атака, потенциально - крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Пуски были осуществлены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря".

Детали: По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага.

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По словам Попка, все запущенные россиянами цели сбиты, попаданий не было.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Данные оперативной сводки, информация о разрушениях и пострадавших собираются и уточняются", – добавил Попко.

Темы: Киеввоздушная тревогаПВО
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