Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага – КГВА

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 04:54
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве и вокруг столицы украинская ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага.

Источник: Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "Несмотря на международное гуманитарное право, ни на безрезультативность, московиты продолжают атаковать мирный Киев. Опять ночь. Снова сирена.

Снова массированная ракетная атака, потенциально - крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Пуски были осуществлены традиционно – из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря".

Детали: По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага.

По словам Попка, все запущенные россиянами цели сбиты, попаданий не было.

ВИДЕО ДНЯ

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Данные оперативной сводки, информация о разрушениях и пострадавших собираются и уточняются", – добавил Попко.

Темы: Киеввоздушная тревогаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Россияне накрыли огнем поселок Казацкое на Херсонщине: погибла женщина
Зеленский поблагодарил воинов из-под Бахмута, что принесли "те новости, которые мы ожидаем"
Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: