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ПВО уничтожила 35 из 35 крылатых ракет врага – воздушники

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 06:16
ПВО уничтожила 35 из 35 крылатых ракет врага – воздушники
фото ВС ВСУ

Ночью 6-го июня 2023 года с 00.30 по 04.00 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, все 35 российских ракет уничтожила ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: По данным воздушников, атаковали россияне традиционно - из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Большинство Х-101/Х-555 направлялись в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

Темы: ПВОракетный ударвоздушная тревога
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