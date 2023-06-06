Оккупанты подоорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация
Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию..
Источник: ОК "Юг", Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно: "Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.
Все службы работают. Ситуация отслеживается".
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Обновлено в 06:45. Прокудин записал видео, в котором подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Прокудин также отметил, что критического уровня вода достигнет через 5 часов.
Обновлено в 06:58. В Херсонской ОВА сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.
По информации местного жителя Каховки, который выехал на подконтрольную Украине территорию, был только один взрыв, а дальше Каховская ГЭС "посыпалась как карточный домик".
По его словам, затопления большие, в Корсунке вода уже в центре, а "прибрежные районы смывает".
Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня. Затоплені приватні будинки, гаражі, вода прибуває. Відео Суспільного pic.twitter.com/yQkkQaI4Ac— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023