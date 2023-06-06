Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты подоорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 06:45
Оккупанты подоорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация
Каховская ГЭС, фото из Википедии

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию..

Источник: ОК "Юг", Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

Все службы работают. Ситуация отслеживается".

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС 

Обновлено в 06:45. Прокудин записал видео, в котором подтвердил подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Прокудин также отметил, что критического уровня вода достигнет через 5 часов.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 06:58. В Херсонской ОВА сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

По информации местного жителя Каховки, который выехал на подконтрольную Украине территорию, был только один взрыв, а дальше Каховская ГЭС "посыпалась как карточный домик".

По его словам, затопления большие, в Корсунке вода уже в центре, а "прибрежные районы смывает".

Темы: Херсонская областьвойнаКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Над Киевом и вокруг столицы ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага – КГВА
Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52
На двух направлениях Силы обороны за сутки уничтожили 160 оккупантов – сводка
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: