ЛОВА выдала сотни разрешений на выезд "волонтеров" связанных с адвокатом Шевчуком – СМИ

Журналисты получили доступ к базе данных волонтеров, внесенных в систему "Шлях" Львовской ОВА по просьбе различных общественных организаций - оказалось, что большинство из них связаны с внештатным советником председателя ЛОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком, а некоторые мужчины не вернулись в Украину.

Источник: "Наши деньги. Львов"

Детали: Анализ базы данных свидетельствует, что в числе наиболее успешных "просителей" оказались связанные между собой организации, вообще не замеченные в волонтерской деятельности, а часть их "волонтеров" просто сбежали из Украины.

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Журналисты также обнаружили целую гроздь таких организаций, связанных с бывшим внештатным советником председателя ЛОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком. Именно он почти год возглавлял координационный штаб по вопросам оказания гуманитарной помощи ЛОВА.

По предварительным данным временной следственной комиссии Верховной Рады, почти 9,4 тысяч мужчин призывного возраста безвозвратно выехали из страны через систему "Шлях".

Парламентская следственная комиссия, пограничная служба, и "Укртрансбезпека" отказались предоставить данные о сомнительных благотворительных или общественных организациях и их "волонтерах".

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Однако журналисты смогли получить доступ к массиву данных с приказами ЛОВА о внесении в систему "Шлях".

Дословно: "Речь идет о почти 1800 организациях, по просьбе которых через систему "Шлях" было выдано более 32 тыс. разрешений на выезд.

Таким образом мы смогли сформировать список лидеров среди заявителей, по чьим обращениям в "Шлях" вносили сотни имен.

Всего в двадцатке организаций, которые получили больше всего согласований на выезд мужчин, есть известные организации как "Львовский IT кластер" (280 человек), "Народная самооборона Львовщины" (200), или "Фонд помощи Украине "Движение в будущее" (365), инициатором создания которого является футбольный клуб "Рух" Григория Козловского. Это реальные организации, о деятельности которых легко узнать".

Детали: Среди регулярных заявителей обнаружили ряд организаций, о которых ничего неизвестно. От них вносили в "Шлях" сотни человек.

Возглавил список самых "успешных" заявителей во Львовскую ОВА благотворительный фонд "Чистый Киев" (385 человек), который называют одним из главных партнеров ЛОВА по вопросам гуманитарной помощи.

Эта организация была создана еще в 2020 году, а в конце марта 2022 появилась страница в Facebook, но там до сих пор только несколько сообщений, датированных 26 марта 2022 года.

Тем не менее, в описании своей деятельности "Чистый Киев" заявляет, что отгрузил более 1500 тонн гуманитарной помощи. Упоминания о помощи от фонда также нашли на сайтах органов местного самоуправления, но их откровенно мало. Так же "Чистый Киев" упоминали несколько других фондов, но контактов хоть кого-то из этой организации предоставить не смогли.

Опрошенные нами волонтеры сообщили, что через "Чистый Киев" отгружали гуманитарную помощь с гуманитарных складов ЛОВА.

В целом для "Чистого Киева" Львовская ОВА предоставила разрешения на выезд почти 400 человек, в том числе и очень сомнительных как для волонтеров.

Например, в мае 2022 года благодаря такому разрешению выехал и, конечно же, не вернулся четыре раза судимый житель Старосамборского района Иван Мочульский, объявленный теперь в розыск.

Воспользовался разрешением от ЛОГА и сам руководитель и основатель фонда "Чистый Киев" 37-летний Максим Ткачик, который выехал из Украины еще в августе прошлого года.

О работе на склад ЛОВА рассказал и Игорь Фесан, руководитель и основатель "Благотворительного фонда Степана Бандеры" (295 разрешений), который теперь находится в состоянии прекращения. Его фонд вместе с другими перевозил гуманитарную помощь по запросу ЛОВА на общий склад, которым руководил Шевчук и советник председателя ЛОВА Максима Козицкого.

Фесан утверждает, что он лично как руководитель фонда никаких обращений в ЛОВА не писал и не подписывал, потому что "этим занимались централизованно". Так кто же это делал? На дальнейшие вопросы он отвечать отказался.

Оказалось, подобных организаций, о которых ничего неизвестно, значительно больше. Большинство из них так или иначе связаны с Шевчуком и адвокатским объединением Barristers, экс-партнером которого он является.

Действие адвокатского свидетельства самого Шевчука в этом году приостановили за нарушение правил адвокатской этики.

Одной из наиболее активных организаций, которая пользовалась "Шляхом" от ЛОВА, является созданная 9 месяцев назад благотворительная организация "Наши добрые дела" (270 человек получили разрешение на выезд). Фонд зарегистрирован во Львове по адресу ул. Липинского, 29, кв. 8, но такого дома и квартиры нет в реестре недвижимости. По этому адресу расположен ЖК "Авалон Тайм".

"Наши добрые дела" зарегистрированы на Евгения Корчинского из поселка Иванков Киевской области, но такого человека не существует.

По указанному адресу в Иванкове прописан 31-летний Евгений Корчемный.

От "Наших добрых дел" выехали и не вернулись в установленное время несколько десятков человек.

Самого Корчемного в систему "Шлях" внесли не от его организации, а от ОО "Неравнодушные граждане", соучредителем которой, согласно YouControl, является Шевчук.

Журналистам не удалось найти информации о гуманитарной деятельности "Неравнодушных граждан", но от них выезжали и как водители-дальнобойщики (они рассказали, что возили грузы, но не только гуманитарные), так и беглецы.

Письма от "Неравнодушных граждан" подписывала "Лесняк Д". Вероятно, речь идет Лесняк Дарью-Анастасию, которую называют младшим юристом Barristers. Ее телефон, предоставленный в ЛОВА, оказался недействительным.

Еще одним крупным пользователем львовского сегмента системы "Шлях" является киевская ОО "Общественная экологическая инициатива", но актуальных учредителей и телефонов организации тоже найти не удалось.

На странице в Facebook нет ничего о гуманитарке, по указанному телефону не отвечают, а сайт наполнен информацией о казино.

В двадцатку лидеров попал и киевский фонд "Байрактар" (220 человек), основанный летом прошлого года 19-летним Денисом Синявским, который сейчас является подозреваемым в уголовном расследовании о незаконной переправке мужчин за границу.

Другая организация - "Украинский джавелин" получила от ЛОВА более 130 разрешений. Эту организацию зарегистрировал в сентябре 2022 года 32-летний киевлянин Клим Хоменко, но уже с января этого года "Украинский джавелин" находится в "состоянии прекращения деятельности".

В приложении Getcontact телефон Клименко отмечен также как контакт помощника Шевчука. Ранее, в 2021 году, Шевчук опубликовал видео на котором Хоменко противопоставлен как "представитель команды адвоката Алексея Шевчука".

Фонд "Слава нации Украины!" создан 7 месяцев назад Дмитрием Пивнем - бывшим помощником Шевчука и еще одним адвокатом Barristers. Пивень также является соучредителем ОО "Служба спасения животных" - это одна из основательниц "Украинской гильдии активистов". Для "Слава нации Украины!" количество согласований для "Шляха" от ЛОГА было меньше 90.

Еще одна малоизвестная организация - это фонд "Украинские котики", основанный семь месяцев назад 31-летним Богданом Забарой, адвокатом Barristers и помощником Шевчука. Забара также является соучредителем ОО "Судебный репортер" вместе Пивнем, основателем фонда "Слава нации Украины!". Забара отказался предоставить какую-либо информацию о деятельности фонда, поскольку считает ее конфиденциальной.

Еще одной сомнительной организацией является фонд "Код-Паляница", созданный в сентябре прошлого года 26-летним Александром Заикой из Луганской области и прекративший свою деятельность в феврале. От этого фонда ЛОВА внесла в систему "Шлях" более 100 мужчин. В реестре нет даже телефона организации.

Львовская ОВА и Шевчук отказались от интервью. Шевчук отказался от разговора, заявив, что не уверен, что общается с журналистами, а не мошенниками - хотя ранее комментарии давал.

На запрос о ввезенной упомянутыми в этом материале организациями гуманитарной помощи первый заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик письменно ответил, что "в областной военной администрации отсутствует какая-либо информация о гуманитарной деятельности организаций в период с 24.02.2022 до 20.05.2023, о которых говорится в запросе".

Напомним: