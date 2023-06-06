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На Херсонщине эвакуированы уже свыше 1000 человек, левый берег Днепра пострадал больше

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 15:33
На Херсонщине эвакуированы уже свыше 1000 человек, левый берег Днепра пострадал больше
фото ГСЧС

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критическое состояние не зафиксировано, левый берег на данный момент пострадал намного больше.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина", ГСЧС

Прямая речь Гуменюк: "На правом берегу критических состояний фактически не зафиксировано в тех населенных пунктах, где идет подъем воды. В частности, и областной центр критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, жилых секторов и улиц.

Но тем не менее эвакуация организована, поскольку уровень воды продолжает повышаться, и по предварительным оценкам специалистов, критического уровня вода достигнет где-то приблизительно в 13:00. Ситуация отслеживается, все службы на местах работают".

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 силами спасателей, Нацполиции и волонтеров эвакуированы около 1300 человек.

 
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Говоря ситуации на левом берегу, Гуменюк отметила, что страна-агрессор "заглушила" связь, чтобы у людей не было возможности получить компетентные рекомендации и иметь связь с подконтрольной Украине территорией.

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Она добавила, что из-за повышения уровня воды усилилась минная опасность на воде, а также посоветовала местным жителям не пытаться самостоятельно эвакуироваться.

"Не думаю, что оккупанты будут спокойно наблюдать, как мирные жители будут эвакуироваться с левого берега на правый, поэтому не советую рисковать. Намного лучше выехать более вглубь левого берега и там организовать эвакуацию", - пояснила Гуменюк.

В Силах обороны также подчеркнули, что географически более низкий левый берег на данный момент пострадал намного больше.

Темы: Каховская ГЭСэвакуацияХерсонская область
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