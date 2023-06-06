Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине эвакуированы уже свыше 1000 человек, левый берег Днепра пострадал больше

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 15:33
На Херсонщине эвакуированы уже свыше 1000 человек, левый берег Днепра пострадал больше
фото ГСЧС

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на правом берегу Херсонской области критическое состояние не зафиксировано, левый берег на данный момент пострадал намного больше.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге, цитирует "Интерфакс-Украина", ГСЧС

Прямая речь Гуменюк: "На правом берегу критических состояний фактически не зафиксировано в тех населенных пунктах, где идет подъем воды. В частности, и областной центр критически не пострадал, есть подтопление некоторых микрорайонов, жилых секторов и улиц.

Реклама:

Но тем не менее эвакуация организована, поскольку уровень воды продолжает повышаться, и по предварительным оценкам специалистов, критического уровня вода достигнет где-то приблизительно в 13:00. Ситуация отслеживается, все службы на местах работают".

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 силами спасателей, Нацполиции и волонтеров эвакуированы около 1300 человек.

ВИДЕО ДНЯ
 
Для увеличения - нажмите на изображение

Говоря ситуации на левом берегу, Гуменюк отметила, что страна-агрессор "заглушила" связь, чтобы у людей не было возможности получить компетентные рекомендации и иметь связь с подконтрольной Украине территорией.

Она добавила, что из-за повышения уровня воды усилилась минная опасность на воде, а также посоветовала местным жителям не пытаться самостоятельно эвакуироваться.

"Не думаю, что оккупанты будут спокойно наблюдать, как мирные жители будут эвакуироваться с левого берега на правый, поэтому не советую рисковать. Намного лучше выехать более вглубь левого берега и там организовать эвакуацию", - пояснила Гуменюк.

В Силах обороны также подчеркнули, что географически более низкий левый берег на данный момент пострадал намного больше.

Темы: Каховская ГЭСэвакуацияХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: