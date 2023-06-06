Зеленский принял посланника Папы Римского, который приехал с "мирной миссией"

Президент Владимир Зеленский во вторник принял специального представителя Папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский и Дзуппи обсудили ситуацию в Украине и гуманитарную помощь Святого Престола. Обратил внимание глава государства и на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Также президент и кардинал Ватикана "подробно обсудили имплементацию украинской "формулы мира" и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широкого круга стран, в частности Глобального Юга".

Отмечается, что Дзуппи передал Зеленскому письмо от Папы Римского.

Как пишут итальянские СМИ, посланник Франциска, прибывший накануне в Киев, также провел переговоры с главой Украинской греко-католической церкви и некоторыми чиновниками, в частности омбудсменом Дмитрием Лубинцом – они обсуждали вопрос депортации украинских детей.

Также Дзуппи посетил Бучу, где почтил память погибших и возложил букет цветов.

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Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.

Вероятно, это та миссия, о которой Папа говорил во время своего визита в Венгрию в апреле, не раскрывая подробностей.