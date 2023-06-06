Последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю - Зеленский

Последствия подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС будут понятны после того, как начнет сходить вода.

Источник: пресс-конференция Зеленского по случаю Дня журналиста

Прямая речь: "Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском конечно.

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Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Простым языком, когда уйдет вода. Будет понятно, что там осталось, что будет дальше".

Детали: Зеленский рассказал, что на случай подрыва дамбы были разработаны планы у специальных служб. Также он сказал, что Украина имела информацию о заминировании россиянами дамбы в 2022 году.

Прямая речь: "Информация действительно (о минировании дамбы - ред.) была от нашей разведки. А от нашей разведки мы потом делились информацией с нашими партнерами. И все понимали, что Российская федерация вместе с теми или иными коллаборационистами заминировали дамбу еще в прошлом году. Такая у нас была информация...

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Мы понимаем, что мы этого не контролируем и если это заминировано, то может быть момент, когда произойдет взрыв".

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