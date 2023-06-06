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Зеленский об украинцах за рубежом: должно вернуться больше, чем уехало

Александр ШумилинВторник, 6 июня 2023, 19:54
Зеленский об украинцах за рубежом: должно вернуться больше, чем уехало
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинцам, которые выехали из страны, нужно будет вернуться, чтобы восстанавливать экономику. 

Источник: пресс-конференция Зеленского по случаю Дня журналиста

Детали: Зеленский рассказал, что Украина должна получить во время саммита НАТО в Вильнюсе четкие сигналы о гарантиях безопасности, поскольку в них нуждаются украинцы, живущие за рубежом. Они, по словам Зеленского, должны вернуться, чтобы восстанавливать экономику Украины.

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Прямая речь: "Мы хотим с вами думать о наших детях и хотим ответить именно людям, которые находятся за рубежом - надо возвращаться. Без возвращения людей у нас с вами не будет мощной экономики. Ну, будет сложно. У нас 11-12 миллионов пенсионеров и это правда...

Мы должны жить и должны развивать экономику, должны вернуться люди, которые будут работать. И должно вернуться больше чем уехало, если мы хотим сделать новые шаги для нашего государства".

Предыстория: Зеленский ранее заявлял, что на саммите в июле в Вильнюсе Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на ее пути евроатлантической интеграции.

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Темы: Зеленскийбеженцы
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