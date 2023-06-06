"То был день счастья": Зеленский рассказал о предложении партнеров по F-16

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получит от международных партнеров "мощное количество" современных многоцелевых истребителей F-16.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Прямая речь: "На сегодня последняя наша важная встреча (была) в Молдове, где я имел закрытую встречу со странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование со США".

Детали: Глава государства отметил, что не может озвучивать подробности, в частности по количеству истребителей, но заверил, что получил от некоторых европейских партнеров понимание, что количество будет мощное.

Прямая речь: "У меня был просто день счастья. Потому что иногда, вы знаете, что-то нужно по одному, по два (самолета) как-то договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение.

Важно, чтобы эта коалиция на бумаге была договоренностью на Рамштайне или на другой платформе, дай Бог, чтобы мы это дожали и тогда начнется подготовка всей инфраструктуры и это не быстро".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что у Воздушных сил ВСУ есть понимание относительно инфраструктуры для F-16, а командующий Воздушных сил Николай Олещук "знает, где и что делать".