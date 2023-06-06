Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"То был день счастья": Зеленский рассказал о предложении партнеров по F-16

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 19:59
То был день счастья: Зеленский рассказал о предложении партнеров по F-16
Зеленский на пресс-конференции 6 июня. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получит от международных партнеров "мощное количество" современных многоцелевых истребителей F-16.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Прямая речь: "На сегодня последняя наша важная встреча (была) в Молдове, где я имел закрытую встречу со странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. Для этого нам нужно совместное согласование со США".

Реклама:

Детали: Глава государства отметил, что не может озвучивать подробности, в частности по количеству истребителей, но заверил, что получил от некоторых европейских партнеров понимание, что количество будет мощное.

Прямая речь: "У меня был просто день счастья. Потому что иногда, вы знаете, что-то нужно по одному, по два (самолета) как-то договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение.

Важно, чтобы эта коалиция на бумаге была договоренностью на Рамштайне или на другой платформе, дай Бог, чтобы мы это дожали и тогда начнется подготовка всей инфраструктуры и это не быстро".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В то же время Зеленский добавил, что у Воздушных сил ВСУ есть понимание относительно инфраструктуры для F-16, а командующий Воздушных сил Николай Олещук "знает, где и что делать".

Темы: истребителиЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский об украинцах за рубежом: должно вернуться больше, чем уехало
Зеленский собирал Ставку: Подрыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории
ГУР имеет доказательства использования взрывчатки для подрыва Каховской ГЭС – Юсов
Последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю - Зеленский
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: