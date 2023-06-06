Зеленский прокомментировал информацию об использовании западного оружия в России

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не использует западное оружие для нападений на территорию России, и обращений от западных государств по этому поводу он не получал.

Об этом он заявил во время общения с украинскими журналистами во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы не используем западное оружие на территории России, поэтому ко мне никто не обращается", – так ответил Зеленский на вопрос, обращались ли западные правительства к нему из-за использования оружия их правительств на территории РФ.

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Отдельно глава государства прокомментировал возможность атаки или оккупации российской территории во время дальнейшей войны, подчеркнув, что "Украина не собирается захватывать территорию любого государства".

"Все это влияет на отношение к нам как к члену НАТО или как к будущему цивилизованному государству. Если мы хотим быть в Евросоюзе, хотим быть в НАТО, то мы должны вести себя соответственно", – отметил он.

В понедельник премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна обратится к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались на западной границе России.

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Накануне The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.