Зеленский прокомментировал информацию об использовании западного оружия в России

Президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не использует западное оружие для нападений на территорию России, и обращений от западных государств по этому поводу он не получал.

Об этом он заявил во время общения с украинскими журналистами во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы не используем западное оружие на территории России, поэтому ко мне никто не обращается", – так ответил Зеленский на вопрос, обращались ли западные правительства к нему из-за использования оружия их правительств на территории РФ.

Отдельно глава государства прокомментировал возможность атаки или оккупации российской территории во время дальнейшей войны, подчеркнув, что "Украина не собирается захватывать территорию любого государства".

"Все это влияет на отношение к нам как к члену НАТО или как к будущему цивилизованному государству. Если мы хотим быть в Евросоюзе, хотим быть в НАТО, то мы должны вести себя соответственно", – отметил он.

В понедельник премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна обратится к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались на западной границе России.

Накануне The Washington Post со ссылкой на разведывательные данные сообщила, что бойцы "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины и в конце мая вторглись в Белгородскую область, пользовались по меньшей мере четырьмя тактическими транспортными средствами, переданными ранее Украине западными государствами.