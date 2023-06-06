Россияне ударили во время эвакуации из затопленного района Херсона: есть раненые

Российские военные обстреляли мкр-н Остров в Херсоне, откуда эвакуировали людей – ранены двое правоохранителей.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Людям помогают эвакуироваться. Даже в такое тяжелое время россияне решили напомнить, кем они являются на самом деле - террористами.

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Во время эвакуации (из мкр-н Остров - ред.) оккупанты ударили по микрорайону из артиллерии - ранены двое правоохранителей, которые помогали людям покинуть опасную территорию".

Детали: Прокудин отметил, что этот микрорайон находится под обстрелами ежедневно. По его словам, затопления настолько масштабные, что местами оттуда уже невозможно выехать автотранспортом.

Он добавил, что за сутки оттуда эвакуировали около 1300 херсонцев.