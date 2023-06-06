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Зеленский: Катастрофа на ГЭС не остановит Украину, мы освободим все наши земли

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 22:36
Зеленский: Катастрофа на ГЭС не остановит Украину, мы освободим все наши земли
ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле.

Я благодарен всем нашим спасателям, военным, представителям местных общин, регионам, которые помогают людям из наших южных районов, затопленных в результате российского теракта". 

Детали: Зеленский заверил, что власть "на всех уровнях" делает все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища. 

Зеленский призвал продемонстрировать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор, а также поблагодарил лидеров, народы и международные организации, которые поддержали Украину.

Прямая речь: "Относительно нашего юга и Крыма. Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего остального. Это касается всех наших регионов - от Херсонщины до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма. 

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Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать. Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное".

Темы: Зеленскийконтрнаступлениепрезидент
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