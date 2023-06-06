Поля на юге могут превратиться в пустыни из-за уничтожения ГЭС - Минагрополитики

Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни из-за уничтожения оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Дословно: "Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях.

Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов".

Детали: По предварительным оценкам министерства, будут затоплены ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонщины. В несколько раз больше - на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией.

В министерстве сообщают, что подробная информация будет известна в ближайшие дни, после анализа данных и снимков о размере затопления.

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Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Как отмечают в Минагрополитики, уже фиксируется гибель рыб, а в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках.

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении "паводковой" волны, эти биоресурсы окажутся на суше.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Вследствие уничтожения ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн.

В министерстве добавляют, что негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время.

В Минагрополитики отметили, что все данные приведены только по предварительным оценкам.