Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поля на юге могут превратиться в пустыни из-за уничтожения ГЭС - Минагрополитики

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 23:53
Поля на юге могут превратиться в пустыни из-за уничтожения ГЭС - Минагрополитики
Херсонщина, фото Мост

Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни из-за уничтожения оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 

Дословно: "Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей. 

В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем. Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. 

Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов".

Детали: По предварительным оценкам министерства, будут затоплены ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонщины. В несколько раз больше - на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией. 

В министерстве сообщают, что подробная информация будет известна в ближайшие дни, после анализа данных и снимков о размере затопления. 

ВИДЕО ДНЯ

Негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. Как отмечают в Минагрополитики, уже фиксируется гибель рыб, а в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. 

Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении "паводковой" волны, эти биоресурсы окажутся на суше. 

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Вследствие уничтожения ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн. 

В министерстве добавляют, что негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. 

В Минагрополитики отметили, что все данные приведены только по предварительным оценкам.

Темы: Каховская ГЭСкатастрофыводаМинагрополитики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Каховская ГЭС
Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине
В Латвии собирают помощь Украине после подрыва Россией Каховской ГЭС
Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожской АЭС после подрыва дамбы
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: