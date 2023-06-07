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Британские спецслужбы изучают причины разрушения Каховской ГЭС – Сунак

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 03:37
Британские спецслужбы изучают причины разрушения Каховской ГЭС – Сунак
Риши Сунак. Фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что пока рано делать окончательные выводы о причинах прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, их сейчас изучают британские спецслужбы.

Источник: Сунак, которого цитирует The Telegraph

Прямая речь: "Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Если это преднамеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии.

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Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы".

Напомним: Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли возложил ответственность за разрушение дамбы на юге Украины на российское вторжение.

Темы: ВеликобританияСунакКаховская ГЭС
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