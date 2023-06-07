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Защитники за сутки уничтожили 880 оккупантов, 13 танков и 1 самолет - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 7 июня 2023, 08:07
Защитники за сутки уничтожили 880 оккупантов, 13 танков и 1 самолет - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки вооруженные силы уничтожили около 880 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 212030 военных.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,
  • танков - 3873 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 3640 (+37) ед,
  • РСЗО - 594 (+4) ед,
  • средств ПВО - 352 (+1) ед,
  • самолетов - 314 (+1) ед,
  • вертолетов / helicopters - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7),
  • крылатых ракет - 1171 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17) ед,
  • специальной техники - 492 (+3).

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Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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