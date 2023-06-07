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Британская разведка оценила ситуацию с подрывом дамбы Каховской ГЭС

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 09:55
Британская разведка оценила ситуацию с подрывом дамбы Каховской ГЭС
Фото: Getty Images

Британская разведка ожидает дополнительных затоплений в последующие дни в связи с дальнейшим разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве напоминают, что подконтрольная России Каховская плотина была частично разрушена незадолго до 03:00 по местному времени 06 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы, а также значительная часть гидро- и инженерной инфраструктуры была снесена.

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Отмечается, что уровень воды в Каховском водохранилище перед прорывом был рекордно высоким, что привело к сбросу особенно большого количества воды, которая затопила территорию ниже по течению.

"Запорожская атомная электростанция, которая расположена в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности вследствие падения уровня воды в водохранилище", – говорится в обзоре.

"Структура дамбы, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что повлечет дополнительное затопление", – говорится в обзоре.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия достигнет "нового дна", если выяснится, что Москва несет ответственность за разрушение критически важной дамбы.

Темы: Каховская ГЭСвзрыввойна
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