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Генерал Милли о контрнаступлении: Борьба будет долгой

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 11:16

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что в последнее время боевые действия на территории Украины активизировались.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает "Европейская правда".

"На всей территории Украины, оккупированной Россией, наблюдается активность, и боевые действия несколько активизировались", – отметил Милли.

Он рассказал, что по оценкам США украинские военные хорошо подготовлены "ко всему, что они делают – выбирая воевать в наступлении или в обороне".

Милли добавил, что борьба будет непростой и продлится долго.

"Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Поэтому это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", – сказал он.

Милли подчеркнул, что предоставленные союзниками учения и оружие хорошо подготовили украинских военных к контрнаступательным действиям.

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"Я думаю, что они готовы к тому, что они считают нужным сделать, независимо от типа операции, которую они проводят", – отметил он.

Ранее Милли заявлял, что Украина "очень хорошо подготовилась" к контрнаступлению, но еще "слишком рано говорить о результатах".

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Темы: контрнаступлениеСШАвойна
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