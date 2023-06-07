У США достаточно средств для помощи Украине до конца финансового года – Белый дом

В США есть достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до конца финансового года, который завершается осенью.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года", – отметил он.

Кирби сказал, что если администрации понадобятся дополнительные средства, они обратятся к Конгрессу.

Он также отметил, что сейчас Украина имеет поддержку обеих партий и надеется, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее Кирби заявлял, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

Палата представителей и Сенат приняли закон, который позволил избежать дефолта США. Процедуру удалось завершить за два дня до истечения срока, после которого государство должно было бы объявить дефолт по выплате внутренних обязательств.

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