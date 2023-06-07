В Херсоне разрушены основные водозаборы, вода продолжает прибывать

По состоянию на утро в Херсоне уже затоплены 17 скважин, 6 насосных станций канализации и разрушены два основных водозабора; вода продолжает прибывать.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление директора городского коммунального предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Херсон" Алексея Савченко во время брифинга

Прямая речь: "По состоянию на вчерашний день (6 июня) в городе оставалось 50 тысяч из 300 тысяч человек. На утро 7 июня затоплены и обесточены ряд объектов водоснабжения, на Карантинном острове – все.

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В частности, затоплены 17 скважин и разрушены два водозабора - основных, которые подавали воду в город. По состоянию на 9 утра – вода продолжает прибывать. Существует угроза затопления еще одной насосной станции водопровода".

Детали: По его словам, также затоплены и обесточены 6 насосных станции канализации, в том числе та, которая обеспечивала водоотвод центра города (почти 100 тысяч человек).

По довоенным расчетам, без централизованного водоснабжения в Херсоне осталось 30 тысяч жителей. "Укринформ" отмечает, что речь идет о микрорайоне Остров, высота затопления которого составляет примерно 1,50 м., без водоотведения – 170 тысяч человек.

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Савченко сообщил, что водоканал прилагает максимум усилий для обеспечения водоснабжения и водоотведения города. Выполняется откатка воды с объектов, которые попали в зону подтопления, с использованием генераторов и соответствующего оборудования. Городские очистные сооружения работают в штатном режиме.