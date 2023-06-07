В Швейцарии поддержали реэкспорт оружия в Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку, которая позволит реэкспортировать оружие в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу швейцарского парламента.

"Странам, которые покупают швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", – говорится в сообщении.

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Соответствующее решение поддержали 22 голосами, 17 – против, еще четверо воздержались.

Согласно поправке, страны-покупатели швейцарского оружия все равно должны будут подписать декларацию о запрете реэкспорта, однако ее срок может быть ограничен до 5 лет. Реэкспорт будет возможен только для стран назначения, которые не нарушают права человека и не используют оружие против гражданского населения.

Напомним, 1 июня нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовали против поправки, которая бы позволила третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину. После голосования верхней палаты они рассмотрят поправку повторно.

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С начала войны в Украине несколько стран обратились к Швейцарии с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву.

Германия, например, хотела передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard, а также пулеметные боеприпасы. Дания обратилась в Берн за разрешением на поставку в Украину бронетранспортеры Piranha III. Однако Швейцария отклонила обе заявки. Это вызвало международную критику.

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