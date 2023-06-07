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Данилов: Когда мы начнем контрнаступление, все это увидят

Валентина РоманенкоСреда, 7 июня 2023, 16:42
Данилов: Когда мы начнем контрнаступление, все это увидят
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Украина еще не начала запланированное контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные Россией территории, и его начало будет очевидным для всех, когда это произойдет.

Источник: Данилов в комментарии Reuters

Детали: Таким образом секретарь СНБО отверг заявления российских официальных лиц о том, что контрнаступление уже началось.

По его словам, российские чиновники приняли локальные украинские успехи на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

Прямая речь: "Все это неправда. Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят".

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что о контрнаступлении Сил обороны Украины не будут объявлять публично.

Темы: контрнаступлениеДаниловвойна
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