Власти ищут пути эвакуации украинцев с оккупированного берега Херсонщины – Клименко

Штаб по ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС ищет пути для эвакуации украинских граждан с левого берега Херсонской области, который находится под оккупацией.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, который возглавляет этот штаб, сайт МВД и штаб в Telegram

Прямая речь: "На данный момент на территории Херсонской области у нас подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 – на временно оккупированной территории. Мы сейчас решаем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы".

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Детали: Ранее украинские военные записали видео с дрона о том, как на Херсонщине на крыше затопленного дома спасаются люди. Женщину и двоих детей из-под оккупированных Олешек россияне не эвакуировали более суток.

Тем временем в Херсоне работает штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС, Игорь Клименко провел уже несколько рабочих совещаний.

За ночь вода в Херсоне поднялась на 1 метр, ожидается, что она продолжит прибывать.

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По данным штаба, по состоянию на 16:00 из затопленных районов Херсона было эвакуировано 1 854 граждан.

Спасатели привлекли к эвакуации населения в Херсонской области автомобили повышенной проходимости "Богун".

В регионе работают почти 1600 спасателей и полицейских и около 300 единиц спецтехники.

В случае необходимости будет увеличено количество пунктов оказания помощи.

Прямая речь Клименко: "Штаб будет работать круглосуточно – сколько будет необходимо. Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 тонн масла вытекло из машинного зала во время подрыва ГЭС".

Детали: Клименко поручил штабу оценить экологические угрозы: "Нужно понимать, что со свалками, с кладбищами, складами удобрений, с минной безопасностью. И сделать все, чтобы наши люди чувствовали, что есть власть и есть помощь".

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими террористами по состоянию на 7 июня без света осталось около 20 тысяч потребителей на Херсонщине.

В Херсонской области подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ и 129 трансформаторных подстанций. В Николаевской – затоплены две солнечные электростанции.

Ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят эксперты "Энергоатома". Прямой угрозы из-за подрыва Каховской ГЭС для оккупированной ЗАЭС сейчас нет.

Российская армия после подрыва Каховской ГЭС не прекращает обстрелы правобережья Херсонщины из реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.