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Количество российских военных в Беларуси значительно снизилось – пограничники

Валентина РоманенкоСреда, 7 июня 2023, 18:47
Количество российских военных в Беларуси значительно снизилось – пограничники
Андрей Демченко. фото медиацентра "Украина-Укринформ".

Количество российских военных, которые находятся на территории Беларуси, и привлечены преимущественно к процессу подготовки на полигонах, уменьшилось до примерно тысячи человек.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Создание необходимой (наступательной) группировки, которая могла бы находиться на территории Беларуси для осуществления вторжения в Украину, на данный момент не фиксируется.

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Российские военные, которые находятся на территории Беларуси, задействованы преимущественно в учениях или же в подготовке на полигонах.

По нашим данным, их количество там сейчас составляет не более 1000, и это значительно меньше, чем было в начале этого года, когда количество российских военных в Беларуси могло достигать 10-11 тысяч, в дальнейшем оно уменьшилось до 2,5 тысячи, а сейчас - до одной тысячи".

Детали: В то же время, по словам Демченко, нельзя исключать, что в дальнейшем Россия может перебросить очередные подразделения своих войск, но, как правило, их также будут задействовать к подготовке на белорусских полигонах.

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Спикер ГПСУ отметил, что за ситуацией в Беларуси активно следят подразделения украинской разведки, поскольку РБ продолжает поддерживать Россию в войне против Украины.

Украинские Силы обороны при этом продолжают укреплять свои границы и линию приграничья.

Темы: Беларусьвойна
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