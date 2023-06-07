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В оккупированных Олешках на Херсонщине 3 погибших от наводнения

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 21:35
В оккупированных Олешках на Херсонщине 3 погибших от наводнения
Затопленная Херсонщина. Фото из Telegram-канала "База"

Три человека погибли от наводнения во временно оккупированном городе Олешки в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: мэр Олешек Евгений Рищук в Facebook, Общественное, Радио Свобода со ссылкой на руководительницу Олешковской ГВА Татьяну Гасаненко

Прямая речь Рищука: "К сожалению, есть первые сообщения о погибших от наводнения".

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Детали: Позже мэр уточнил Общественному, что погибли 3 человека. По его словам, вечером российские военные начали эвакуировать людей с крыш.

Также Рищук сообщил, что город затоплен на 90%, а уровень воды на некоторых улицах достигает трех метров.

Руководитель Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко сообщила, что эвакуироваться из города самостоятельно сейчас невозможно − оккупанты запрещают это делать. Вместо этого захватчики предлагают людям ехать только в Краснодарский край РФ.

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Темы: Херсонская областьоккупацияКаховская ГЭСжертвы
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