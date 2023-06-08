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Уровень воды в Каховском водохранилище ежечасно снижается на 5-7 см – МАГАТЭ

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 03:59
Уровень воды в Каховском водохранилище ежечасно снижается на 5-7 см – МАГАТЭ
ЭМБЛЕМА МАГАТЭ, ФОТО GETTY IMAGES

Темпы падения уровня воды в Каховском водохранилище снизились с 11 см до 5-7 см в час. Если уровень воды в водохранилище опустится ниже 12,7 м, Запорожская атомная электростанция не сможет закачивать из него воду.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ, Sky News

Детали: По данным МАГАТЭ, почасовые темпы потерь Каховского водохранилища замедлились до 5-7 см с пика около 11 см в час, который был зафиксирован 6 июня.

Отмечается, что по состоянию на 18 часов 7 июня уровень воды в водохранилище снизился примерно на 2,8 метра и достиг 14,03 метра.

"Если уровень опустится ниже 12,7 метра, ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема в резервуары. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предсказать, когда это произойдет. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней", – сообщили в МАГАТЭ.

Готовясь к такому сценарию, отметили в агентстве, ЗАЭС постоянно пополняет свои резервуары (большой пруд-охладитель рядом со станцией, спринклерные пруды-охладители и прилегающие каналы) водой из Каховского водохранилища.

В МАГАТЭ отметили, что в случае заполнения этих объектов водой, ее хватит на несколько месяцев, чтобы обеспечить охлаждение шести реакторов и отработанного топлива.

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В то же время, как сообщает Sky News, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что существует риск, что ЗАЭС может остаться без необходимого количества воды для охлаждения шести реакторов, которая подается из Каховского водохранилища и прудов.

В худшем случае, без охлаждения "есть риск ядерного расплавления (аварийная ситуация, расплавление активной зоны ядерного реактора под воздействием высокой температуры - ред.) с трагическими экологическими последствиями".

"Безусловно, существует опасность, возможно, через несколько недель или месяц, но нужно что-то делать. Мы не хотим создавать здесь панику, но это серьезная ситуация, потому что обычно вам нужно гарантированное количество воды, которая циркулирует в этих реакторах. Если вы начнете терять эту способность, у вас возникнет проблема. Проблема может отсрочиться на несколько дней или недель, но проблема будет", – сказал он.

Председатель МАГАТЭ сообщил, что намерен посетить ЗАЭС на следующей неделе, чтобы оценить ситуацию.

Темы: МАГАТЭКаховская ГЭСЗАЭС
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