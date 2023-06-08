Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Тихая война": ССО рассказали о противостоянии с врагом на островах Херсонщины

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 08:40
Тихая война: ССО рассказали о противостоянии с врагом на островах Херсонщины
флаг ССО. иллюстративное фото из открытых источников

После освобождения Херсона на островах между левым и правым берегами Днепра несколько месяцев продолжалось противостояние украинских спецназовцев с российскими оккупантами за преимущество на реке.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Херсонщина. Каскад островов между левым и правым берегами Днепра. Это - "серая зона" со всех сторон окруженная водой. Она стала местом, где несколько месяцев подряд украинское войско и российские оккупанты вели "тихую войну" за преимущество на Днепре.

Реклама:

Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь наши воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно.

Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и дроны, круглосуточно висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер. Именно так работают воины морского центра специальных операций ССО Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спецназовцы объясняют, что репортаж был снят еще зимой, но из соображений безопасности операции публикация его стала возможной только сейчас.

Обнародованный сюжет - взгляд изнутри на работу воинов Сил специальных операций.

Темы: ССОХерсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага на Бахмутском направлении – ССО
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: