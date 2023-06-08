"Тихая война": ССО рассказали о противостоянии с врагом на островах Херсонщины

После освобождения Херсона на островах между левым и правым берегами Днепра несколько месяцев продолжалось противостояние украинских спецназовцев с российскими оккупантами за преимущество на реке.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Херсонщина. Каскад островов между левым и правым берегами Днепра. Это - "серая зона" со всех сторон окруженная водой. Она стала местом, где несколько месяцев подряд украинское войско и российские оккупанты вели "тихую войну" за преимущество на Днепре.

Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь наши воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно.

Неподконтрольные участки реки и суши, десятки мин под ногами, малые группы в поиске противника и дроны, круглосуточно висящие над головами. В таких условиях побеждают ум и хитрость, дерзость и характер. Именно так работают воины морского центра специальных операций ССО Украины".

Детали: Спецназовцы объясняют, что репортаж был снят еще зимой, но из соображений безопасности операции публикация его стала возможной только сейчас.

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