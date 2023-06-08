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Россияне убили целую семью и ранили 4 детей в Донецкой области

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 09:26
Россияне убили целую семью и ранили 4 детей в Донецкой области

Российские оккупанты убили 4-летнего ребенка, его отца и дедушку в Донецкой области, еще четверо детей в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили ранения.

Источник: офис генпрокурора, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, Селидовская городская военная администрация

Детали: В результате обстрела оккупантами Украинска в Донецкой области погибла целая семья и ранены еще четверо детей.

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7 июня около 19:45, жилые кварталы г.Украинска подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу.

В результате атаки погибла целая семья - дедушка, его сын и 4-летний внук.

Еще две девочки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет, получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения.

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На месте происшествия оказали медицинскую помощь раненому 27-летнему мужчине.

Окончательное количество жертв устанавливается.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст. 438 УКУ).

Кириленко сообщил, что за 7 июня россияне убили 3 жителей Донецкой области, еще 7 человек в области за сутки получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В результате атаки россиян были повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажек.

 
 

Темы: РосcияобстрелДонецкая областьвойна
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