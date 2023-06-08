Контрнаступление Украины начнется независимо от подрыва ГЭС оккупантами – Минобороны Литвы

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что украинское контрнаступление начнется независимо от того, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, поскольку сроки уже подтверждены.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина уже подтвердила сроки контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами", – написал Анушаускас в своем Twitter.

Министр добавил, что через неделю на встрече в формате "Рамштайн" будет восстановлен статус военной поддержки Украины, "чтобы ничего не было потеряно в борьбе с оккупантами".

Напомним, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли накануне заявил, что Украина готова к контрнаступлению, но борьба будет длительной.