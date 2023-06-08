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Кулеба: Страны НАТО не будут вводить войска в Украину до завершения войны

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 13:12

Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, пока не завершится российско-украинская война.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" 8 июня, комментируя высказывания экс-генсека НАТО, пишет "Европейская правда".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие", – заявил Кулеба.

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Министр подчеркнул, что после того как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут стоять в других странах НАТО и защищать их.

Кулеба также добавил, что членство Украины в НАТО не может завершить эту войну, но оно предотвратит новые войны.

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

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По мнению Расмуссена, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраинавойна
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