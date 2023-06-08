Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Страны НАТО не будут вводить войска в Украину до завершения войны

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 13:12

Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, пока не завершится российско-украинская война.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1" 8 июня, комментируя высказывания экс-генсека НАТО, пишет "Европейская правда".

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие", – заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что после того как Украина станет членом Альянса, украинские бригады будут стоять в других странах НАТО и защищать их.

Кулеба также добавил, что членство Украины в НАТО не может завершить эту войну, но оно предотвратит новые войны.

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

По мнению Расмуссена, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Кулеба Дмитрий
ЕС готов оказать помощь после подрыва Каховской ГЭС - Кулеба поговорил с Боррелем
Кулеба возмущен освещением подрыва Каховской ГЭС в западных СМИ
Кулеба: РФ, вероятно, устроила крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: