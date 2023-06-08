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Четверть украинцев считают, что нужно больше года для победы – опрос

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 июня 2023, 14:41
Четверть украинцев считают, что нужно больше года для победы – опрос
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С SHUTTERSTOCK

25% процентов украинцев считают, что Украине нужно больше года для победы, 37% - полгода-год

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 1-2 июня

Дословно: "Как и в предыдущие месяцы, около 60% отметили, что для победы в войне необходимо длительное время: 25% считают, что необходимо более года, 37% - полгода-год. Почти 20% оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев, еще около 20% - не могут дать ответ. 

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В то же время наблюдается рост количества тех, кто оценивает сроки для победы как длительные (более года). Больше всего таких - среди молодых респондентов 18-35 лет (38%)".

 
 

Детали: В феврале доля тех, кто считает, что стране нужно больше года, составляла 21%.

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство украинцев (95%) уверено, что Украина сможет отразить нападение России. 71% опрошенных считают, что дела страны движутся в правильном направлении, 13% – противоположного мнения, еще 16% - не смогли оценить. 

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Как и летом прошлого года, сейчас наблюдается небольшое уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, и увеличивается количество тех, кто не определился в оценках. Во всех регионах и среди всех возрастных групп продолжает доминировать оценка направления как правильного. 

 
 

Опрос проведен методом телефонного интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.

Темы: войнаопрос
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