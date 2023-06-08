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"Администрации" россиян теряют влияние на оккупированных территориях – Маляр

Александр ШумилинЧетверг, 8 июня 2023, 14:41
Администрации россиян теряют влияние на оккупированных территориях – Маляр
АННА МАЛЯР, СКРИНШОТ С ТЕЛЕМАРАФОНА

"Администрации" россиян теряют влияние на оккупированных территориях - Маляр

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на временно оккупированной территории Украины снижается влияние российских оккупационных администраций.

Источник: сообщение Маляр

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Прямая речь: "Влияние российских оккупационных администраций на временно оккупированной территории Украины стремительно снижается из-за их неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.

В частности, в ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций, выражают недоверие к российской пропаганде".

Детали: По словам Маляр, среди граждан все больше распространяется правдивая информация о ситуации на фронте и поэтому "растет количество проукраински настроенного населения".

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Темы: Росcияоккупация
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