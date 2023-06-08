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НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы на ЗАЭС - топ-чиновница

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 17:08

Альянс разработал планы на случай различных событий в связи с полномасштабной войной в Украине, в том числе и ядерным инцидентом на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказала помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.

Чиновница отметила, что не хочет спекулировать относительно различных вариантов развития событий на ЗАЭС, в частности учитывая разрушение дамбы Каховской ГЭС, что ставит под угрозу охлаждение ядерных реакторов.

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"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление генерального секретаря Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции есть достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы", – сказала она.

Браже подчеркнула, что НАТО – это оборонный альянс, главной задачей которого является коллективная оборона 31 государства-члена и их населения.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых есть достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.

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Помощница генсека добавила, что Альянс "очень внимательно относится" к тому, чтобы воздержаться от спекуляций на ядерной тематике, поскольку вопрос ядерного сдерживания "вызывает определенные беспокойства в обществе".

Ранее стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси возглавит следующую миссию организации на Запорожской атомной электростанции после подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Полную версию интервью помощницы генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Байбы Браже смотрите на YouTube-канале "ЕвроПравды".

Темы: НАТОЗАЭСкатастрофы
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