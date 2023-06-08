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Задержаны экс-руководители колонии Бердянска, которые пытками выбивали из заключенных деньги

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 17:08
Задержаны экс-руководители колонии Бердянска, которые пытками выбивали из заключенных деньги
фото ГБР

Сотрудники ГБР задержали бывших руководителей колонии в Запорожской области, которые в течение нескольких лет пытали заключенных и требовали деньги от родных за прекращение издевательств.

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП

Детали: По данным следствия, бывшие начальник и первый заместитель государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№77)" создали преступную организацию.

В течение 2016 - 2021 годов ее участники с целью вымогательства средств систематически пытали заключенных.

По указанию руководителей преступной организации исполнители применяли к осужденным различные методы пыток.

Они заматывали их в мокрый матрас и доводили до состояния удушения, зажимая лицо. Также наносили удары пластиковой или деревянной палкой по стопам, ягодицам, отбивали фаланги пальцев рук. Наносили удары кулаком в область позвонков шеи, от которых потерпевшие на мгновение теряли координацию или вообще сознание, выкручивали руки за спиной.

 

Еще одним видом пыток было занесение под ногти грибковых инфекций загрязненной швейной иглой. Связывали заключенных, держа их в обездвиженном состоянии длительное время, заставляли долго стоять в одном положении в течение 12 часов и даже больше. Также они практиковали другое жестокое обращение.

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В перерыве между пытками потерпевшим предлагалось позвонить своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку деньги, суммы которых колебались от 1 до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Если за это время человек не соглашался, пытки продолжались пока заключенный не сломается. Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования палачей и сбрасывать средства. Деньги с "подставных карточек" снимались и передавались наличными руководителям преступной организации.

По оперативным данным, жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Сейчас в уголовном производстве собраны документальные свидетельства об издевательствах над более 30 потерпевшими. Процесс выявления лиц, которые стали жертвами участников преступной организации, продолжается.

Установлено, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других осужденных, но тех, которые пошли на сотрудничество с администрацией учреждения. Они продолжали противоправные действия в отношении новоприбывших. В ГБР отмечают, что некоторые из них, как и некоторые работники колонии, остались на оккупированной территории и сегодня помогают российским захватчикам.

После начала расследования руководители учреждения уволились и перебрались в Харьков и Днепр. Заместитель даже получил должность в межрегиональном управлении Департамента по вопросам исполнения наказаний и наведывался в Бердянскую колонию с проверками по соблюдению прав осужденных.

Сейчас они задержаны, фигурантам инкриминируют создание и руководство преступной организацией, пытки заключенных исправительного учреждения и вымогательство.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых лиц меры пресечения.

Кроме того, ранее по этим же статьям сообщено о подозрении пятерым участникам преступной организации, которые непосредственно выполняли функции палачей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Темы: БердянскГБР
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