Задержаны экс-руководители колонии Бердянска, которые пытками выбивали из заключенных деньги

Сотрудники ГБР задержали бывших руководителей колонии в Запорожской области, которые в течение нескольких лет пытали заключенных и требовали деньги от родных за прекращение издевательств.

Источник: пресс-службы ГБР и ОГП

Детали: По данным следствия, бывшие начальник и первый заместитель государственного учреждения "Бердянская исправительная колония (№77)" создали преступную организацию.

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В течение 2016 - 2021 годов ее участники с целью вымогательства средств систематически пытали заключенных.

По указанию руководителей преступной организации исполнители применяли к осужденным различные методы пыток.

Они заматывали их в мокрый матрас и доводили до состояния удушения, зажимая лицо. Также наносили удары пластиковой или деревянной палкой по стопам, ягодицам, отбивали фаланги пальцев рук. Наносили удары кулаком в область позвонков шеи, от которых потерпевшие на мгновение теряли координацию или вообще сознание, выкручивали руки за спиной.

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Еще одним видом пыток было занесение под ногти грибковых инфекций загрязненной швейной иглой. Связывали заключенных, держа их в обездвиженном состоянии длительное время, заставляли долго стоять в одном положении в течение 12 часов и даже больше. Также они практиковали другое жестокое обращение.

В перерыве между пытками потерпевшим предлагалось позвонить своим родным и попросить сбросить на отдельно определенную карточку деньги, суммы которых колебались от 1 до 100 тысяч гривен, в зависимости от материального положения родственников.

Если за это время человек не соглашался, пытки продолжались пока заключенный не сломается. Не выдерживая ежедневных пыток, потерпевшие и их родные вынуждены были выполнять требования палачей и сбрасывать средства. Деньги с "подставных карточек" снимались и передавались наличными руководителям преступной организации.

По оперативным данным, жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Сейчас в уголовном производстве собраны документальные свидетельства об издевательствах над более 30 потерпевшими. Процесс выявления лиц, которые стали жертвами участников преступной организации, продолжается.

Установлено, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой к ним применялись изощренные виды пыток, физическое и психологическое давление, основной целью которых было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания.

В дальнейшем осужденный попадал в руки других осужденных, но тех, которые пошли на сотрудничество с администрацией учреждения. Они продолжали противоправные действия в отношении новоприбывших. В ГБР отмечают, что некоторые из них, как и некоторые работники колонии, остались на оккупированной территории и сегодня помогают российским захватчикам.

После начала расследования руководители учреждения уволились и перебрались в Харьков и Днепр. Заместитель даже получил должность в межрегиональном управлении Департамента по вопросам исполнения наказаний и наведывался в Бердянскую колонию с проверками по соблюдению прав осужденных.

Сейчас они задержаны, фигурантам инкриминируют создание и руководство преступной организацией, пытки заключенных исправительного учреждения и вымогательство.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых лиц меры пресечения.

Кроме того, ранее по этим же статьям сообщено о подозрении пятерым участникам преступной организации, которые непосредственно выполняли функции палачей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.