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Федоров показал, как за один вылет дронов удалось уничтожить три танка и две БМП

Александр ШумилинЧетверг, 8 июня 2023, 17:25
Федоров показал, как за один вылет дронов удалось уничтожить три танка и две БМП
скриншот

На Запорожском направлении за один вылет дронов удалось уничтожить несколько единиц российской техники и склад с боеприпасами.

Источник: сообщение вице-премьер-министра Михаила Федорова

Прямая речь: "Рекорд от Армии дронов на Запорожском направлении.

За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы".

Детали: Федоров не уточнил где именно и когда это произошло.

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Предыстория:

  • В мае сообщалось, что за год в рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовили 10 тысяч операторов беспилотников.

Темы: беспилотникиавиа
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