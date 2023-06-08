Федоров показал, как за один вылет дронов удалось уничтожить три танка и две БМП
Четверг, 8 июня 2023, 17:25
На Запорожском направлении за один вылет дронов удалось уничтожить несколько единиц российской техники и склад с боеприпасами.
Источник: сообщение вице-премьер-министра Михаила Федорова
Прямая речь: "Рекорд от Армии дронов на Запорожском направлении.
За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы".
Віцепрем'єр-міністр Федоров показав, як за один виліт бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами pic.twitter.com/DBjRaG7Iom— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023
Детали: Федоров не уточнил где именно и когда это произошло.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В мае сообщалось, что за год в рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовили 10 тысяч операторов беспилотников.