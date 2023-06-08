Федоров показал, как за один вылет дронов удалось уничтожить три танка и две БМП

На Запорожском направлении за один вылет дронов удалось уничтожить несколько единиц российской техники и склад с боеприпасами.

Источник: сообщение вице-премьер-министра Михаила Федорова

Прямая речь: "Рекорд от Армии дронов на Запорожском направлении.

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За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы".

Віцепрем'єр-міністр Федоров показав, як за один виліт бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами pic.twitter.com/DBjRaG7Iom — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023

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Детали: Федоров не уточнил где именно и когда это произошло.

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