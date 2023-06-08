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На Буданова было более 10 покушений – разведка

София Середа, Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 17:36
На Буданова было более 10 покушений – разведка
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на себя.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина.

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Он это прекрасно осознает и в принципе, как публично комментировал, считает, что это хорошая оценка, значит, работа ведется в правильном направлении. Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет: командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению".

Детали: По словам Юсова, никакие покушения или ракетные удары, или многие другие подлости врага ГУР не остановили и не остановят.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Недавно российская пропаганда распространяла фейк о якобы "гибели" руководителя ГУР МОУ Буданова.

Темы: Будановразведка
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