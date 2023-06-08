Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Юсов о прогнозе Буданова: Оценка остается без изменений - Украина безусловно вернет Крым

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 8 июня 2023, 19:22
Юсов о прогнозе Буданова: Оценка остается без изменений - Украина безусловно вернет Крым

Прогноз главы ГУР Кирилла Буданова о том, что "ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года" был лишь вероятным сценарием, который может подвергаться корректировкам.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене.

Реклама:

Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими".

Детали: Юсов отказался уточнить, на какую дату сейчас можно скорректировать прогноз Буданова по входу ВСУ в Крым. В то же время он добавил, что деоккупация полуострова произойдет тогда, когда "будет тепло".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым. Аннексия не была признана большинством стран мира.

С сентября прошлого года глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно анонсировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023-го, а в ответ журналистам, которые напоминали ему об этих словах, говорил, что "у нас все идет по графику".

Темы: КрымБудановразведкадеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: