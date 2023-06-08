Юсов о прогнозе Буданова: Оценка остается без изменений - Украина безусловно вернет Крым

Прогноз главы ГУР Кирилла Буданова о том, что "ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года" был лишь вероятным сценарием, который может подвергаться корректировкам.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Мы говорим о сценариях. Это же не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене.

Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина безусловно вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими".

Детали: Юсов отказался уточнить, на какую дату сейчас можно скорректировать прогноз Буданова по входу ВСУ в Крым. В то же время он добавил, что деоккупация полуострова произойдет тогда, когда "будет тепло".

Напомним: В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым. Аннексия не была признана большинством стран мира.

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С сентября прошлого года глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно анонсировал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023-го, а в ответ журналистам, которые напоминали ему об этих словах, говорил, что "у нас все идет по графику".