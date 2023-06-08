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В акваторию моря в Одесской области течением Днепра вынесло мины и боеприпасы

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 19:51
В акваторию моря в Одесской области течением Днепра вынесло мины и боеприпасы
Мусор с Херсонщины в Одесском заливе. фото Думской

Жителей Одесской области просят воздержаться от посещения побережья Черного моря из-за появления там мусора и взрывоопасных предметов, которые принес Днепр после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: обращение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера к жителям Одесской области

Прямая речь: "Из-за взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков попало из Днепра в акваторию Черного моря. Вдоль берега уже наблюдается дрейф большого количества обломков, деревьев, бытовых отходов, мусора.

Обнаруживают тела погибших животных. Кроме того, вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона".

Детали: По словам Кипера, соответствующие службы уже занимаются расчисткой акватории. Глава ОГА также призвал жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережью и пляжам.

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Темы: Одесская областьКаховская ГЭС
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