Швеция завершила обучение украинских военных на БМП CV90

Украинские военнослужащие прошли обучение на боевых машин пехоты CV90 в Швеции и сейчас вернулись домой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В течение весны Вооруженные силы Швеции инструктировали украинских военных по использованию CV90. Они уже вернулись, чтобы защищать свою страну", – говорится в сообщении.

Швеция в феврале приняла решение о передаче Украине 50 БМП CV90.

Украинские военнослужащие проходили тренировки в Швеции в засекреченных местах.

Напомним, 18 мая в СМИ появилась информация, что украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла обучение в Швеции на современной западной технике и может быть одним из самых боеспособных подразделений, которые будут участвовать в будущем контрнаступлении.