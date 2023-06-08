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Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

София СередаЧетверг, 8 июня 2023, 21:13
Бывшая эскортница получила награду за работу на информационном фронте – ГУР
фото из Instagram

Киевская блогер Ксюша Манекен, которая ранее работала в эскорте, помогала разведке на "информационном фронте".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Она помогала. Насколько я знаю, помогала серьезно. Речь идет о работе на информационном фронте, не об агентурной работе".

Детали: В то же время, по мнению Юсова, пост Манекен о получении награды от разведки "был ошибкой".

Он также отметил, что Главное управление разведки пользуется в своей деятельности "помощью совершенно разных людей".

Что было ранее: В начале марта киевская блогер Ксюша Манекен, которая ранее работала в эскорте, опубликовала пост, в котором сообщила, что в 2022 году получила награду "За содействие военной разведке Украины 2 степени". Награда выдана на имя Оксана Волощук.

Это вызвало волну критики.

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Темы: разведкавойна
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