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В ГУР рассказали, как определили, что у Путина есть двойники

София СередаЧетверг, 8 июня 2023, 22:02
В ГУР рассказали, как определили, что у Путина есть двойники
Андрей Юсов. фото "Армия Infor"

На то, что у российского президента Владимира Путина есть двойники, указывают оперативные разведданные украинских спецслужб и оценки специализированных специалистов, в частности, врачей-физиогномистов.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Его визиты на оккупированный Юг - это абсолютная постановка (причем плохо и быстро организованная). Было очень большое отличие и в поведении, и во внешности "Путина". Он бы никогда не сел в тот автотранспорт и в таком виде. Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих очень ограничен (многометровый стол, который становится все длиннее и длиннее; карантины, которые все проходят)".

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Детали: По словам Юсова, двойники Путина живут в разных местах "под чрезвычайно пристальной охраной".

Темы: Путинразведка
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