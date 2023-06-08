В ГУР рассказали, как определили, что у Путина есть двойники

На то, что у российского президента Владимира Путина есть двойники, указывают оперативные разведданные украинских спецслужб и оценки специализированных специалистов, в частности, врачей-физиогномистов.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Его визиты на оккупированный Юг - это абсолютная постановка (причем плохо и быстро организованная). Было очень большое отличие и в поведении, и во внешности "Путина". Он бы никогда не сел в тот автотранспорт и в таком виде. Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих очень ограничен (многометровый стол, который становится все длиннее и длиннее; карантины, которые все проходят)".

Реклама:

Детали: По словам Юсова, двойники Путина живут в разных местах "под чрезвычайно пристальной охраной".