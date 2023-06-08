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Зеленский провел совещание, как обеспечивать водой Днепропетровскую область

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 23:58
Зеленский провел совещание, как обеспечивать водой Днепропетровскую область
Владимир Зеленский в Кривом Роге, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге провел совещание по проблеме водообеспечения Днепропетровской области.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании речь шла о реализации проектов магистральных водопроводов на замену тем, которые запитывались из Каховского водохранилища, для обеспечения водой жителей региона.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак доложил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС привел к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь. В частности, прекращена работа водоканалов в Покрове и Марганце. 

Сейчас в этих городах проводится подвоз воды с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о проектах строительства водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь и Хортица – Томаковка. 

По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой людей в пострадавших районах.

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Кроме того, запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции существующих водопроводов.

Также была заслушана информация главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Марганецкого городского главы Геннадия Боровика, Никопольского городского главы Александра Саюка и Покровского городского главы Александра Шаповала относительно водообеспечения граждан.

 

Президент поручил проработать вопрос о привлечении дополнительной техники для подвоза воды в населенные пункты.

Темы: водаДнепропетровская областьКривой РогЗеленский
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