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Зеленский провел совещание, как обеспечивать водой Днепропетровскую область

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 23:58
Зеленский провел совещание, как обеспечивать водой Днепропетровскую область
Владимир Зеленский в Кривом Роге, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в родном Кривом Роге провел совещание по проблеме водообеспечения Днепропетровской области.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании речь шла о реализации проектов магистральных водопроводов на замену тем, которые запитывались из Каховского водохранилища, для обеспечения водой жителей региона.

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Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак доложил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС привел к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь. В частности, прекращена работа водоканалов в Покрове и Марганце. 

Сейчас в этих городах проводится подвоз воды с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о проектах строительства водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь и Хортица – Томаковка. 

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По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой людей в пострадавших районах.

Кроме того, запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции существующих водопроводов.

Также была заслушана информация главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Марганецкого городского главы Геннадия Боровика, Никопольского городского главы Александра Саюка и Покровского городского главы Александра Шаповала относительно водообеспечения граждан.

 

Президент поручил проработать вопрос о привлечении дополнительной техники для подвоза воды в населенные пункты.

Темы: водаДнепропетровская областьКривой РогЗеленский
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