В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
Пятница, 9 июня 2023, 07:08
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "работала ПВО", в Шебекино "ночью много стреляли".
Источник: Гладков
Прямая речь: "О событиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном".
Детали: Также Гладков сообщил, что в Шебекино "ночью много стреляли", есть разрушения жилого фонда.
Кроме того, он добавил, что там "частые обстрелы продолжаются".
По его данным, за ночь пострадали три человека, двое из них госпитализированы.