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В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 07:08
В Белгородской области РФ работала ПВО и ночью много стреляли – губернатор
Фото rosbalt.ru

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "работала ПВО", в Шебекино "ночью много стреляли".

Источник: Гладков

Прямая речь: "О событиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном".

Детали: Также Гладков сообщил, что в Шебекино "ночью много стреляли", есть разрушения жилого фонда.

Кроме того, он добавил, что там "частые обстрелы продолжаются".

По его данным, за ночь пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

Темы: Росcиявойна
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