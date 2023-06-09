В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
Пятница, 9 июня 2023, 07:08
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "работала ПВО", в Шебекино "ночью много стреляли".
Источник: Гладков
Прямая речь: "О событиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном".
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Детали: Также Гладков сообщил, что в Шебекино "ночью много стреляли", есть разрушения жилого фонда.
Кроме того, он добавил, что там "частые обстрелы продолжаются".
По его данным, за ночь пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
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