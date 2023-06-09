Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 07:08
В Белгородской области РФ работала ПВО и ночью много стреляли – губернатор
Фото rosbalt.ru

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "работала ПВО", в Шебекино "ночью много стреляли".

Источник: Гладков

Прямая речь: "О событиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном".

Реклама:

Детали: Также Гладков сообщил, что в Шебекино "ночью много стреляли", есть разрушения жилого фонда.

Кроме того, он добавил, что там "частые обстрелы продолжаются".

По его данным, за ночь пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Пять украинских кейсов для порабощенных народов Росии
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: