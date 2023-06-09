В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом "работала ПВО", в Шебекино "ночью много стреляли".

Источник: Гладков

Прямая речь: "О событиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном".

Детали: Также Гладков сообщил, что в Шебекино "ночью много стреляли", есть разрушения жилого фонда.

Кроме того, он добавил, что там "частые обстрелы продолжаются".

По его данным, за ночь пострадали три человека, двое из них госпитализированы.