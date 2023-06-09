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Россия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие

Ольга Глущенко, Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 07:29
Россия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
разрушенные дома, фото Бунечко

В Житомирской области в результате вражеской ракетной атаки один человек погиб, есть раненые, разрушены дома.

Источник: Звягельский городской совет, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Дословно: "В результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилой массив частного сектора нашей общины.

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Как сообщил городской голова Николай Боровец, по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены".

Детали: В горсовете сообщили также, что один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается необходимая помощь.

Обновлено: В 07:46 Бунечко сообщил, что ночью во время воздушной тревоги на Житомирщине силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

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В результате падения обломков в городе Звягель разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов.

В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы.

Днем 9 июня глава Житомирской ОГА уточнил, что две ракеты прилетели в город Звягель, одна из них упала в поле и не нанесла вреда людям, а другая убила пожилую женщину, повредила 58 домов и разрушила 6. 

Прямая речь Бунечко: "Сегодня, как и ровно год назад, от российского ракетного удара пострадал Звягель. Тогда взрывом была повреждена многоэтажка, но обошлось без жертв. 

К сожалению, этой ночью обломки ракеты упали в одном из жилых районов города. На место падения сразу выехали подразделения ГСЧС. Пожар удалось ликвидировать в течение двух часов. Обломки еще одной ракеты нашли в поле неподалеку Звягеля за пределами любой застройки.

От российской ракеты погибла 70-летняя женщина, трое пострадали. Госпитализирован только один человек, в состоянии средней тяжести он находится в городской больнице".

Детали: Экспертная группа определяет масштаб разрушений. 

По итогам обследований, которые уже проведены, можно констатировать, что разрушено 6 домов, повреждено 58. Окончательная цифра будет установлена по завершению работ.

Объявлено о чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной с российской агрессией. Районная военная администрация и городские власти работают над определением объема первоочередных восстановительных работ, а также обеспечением жильем пострадавших. Уже начат ремонт кровель.

"Люди не останутся один на один с этой бедой. Помощь будет предоставляться из местного бюджета. Также можно подавать заявки в государственную программу "Евосстановление"", – написал Бунечко.

УП, дополнено
Темы: Житомирская областьракетный ударвойнажертвы
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