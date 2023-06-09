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Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники

Ночью 9 июня враг атаковал Украину 6 крылатыми ракетами и запустил до 16 ударных БпЛА. ПВО уничтожила 4 крылатых ракеты и 10 дронов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "В ночь на 9-го июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 ч российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет - из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс".

Детали: По данным воздушников, в течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

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"Авиацией Воздушных Сил ВС Украины за прошедшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск", - добавляют в сообщении ВС.

Темы: беспилотникиракетный удар
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