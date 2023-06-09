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За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 08:24
За сутки на фронте минус 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
Украинские военные. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили более тысячи захватчиков, 34 вражеские артсистемы, 24 ББМ и 10 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 213 770 (+1 010) человек ликвидировано,
  • танков − 3 901 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 600 (+24) ед,
  • артиллерийских систем − 3 702 (+34) ед,
  • РСЗО − 599 (+4) ед,
  • средств ПВО − 359 (+4) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 247 (+13) ед,
  • крылатых ракет − 1 171 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 410 (+26) ед,
  • специальной техники − 502 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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