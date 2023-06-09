Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц, Макрон, Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 08:47
Шольц, Макрон, Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "сильные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству (в НАТО. – Ред.)".

Однако Шольц, похоже, был более осторожным, заявив в прошлый четверг, что основное внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как граждане, можем поддержать Украину".

Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс. 

Хотя существует широкое понимание того, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО разделились во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, по мнению французского дипломата, члены НАТО должны послать России мощный сигнал в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, существует риск того, что мы не достигнем... единого заявления, а это, очевидно, было бы самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал дипломат, который не был уполномочен говорить публично.

Ожидается, что лидеры также обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Как сообщалось, Украина просит у Запада об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, однако союзники пока не готовы дать ей это.

Темы: ДудаМакронШольцУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Дуда
Дуда: Путин еще не проиграл войну, не стоит смеяться над танками 1960-х годов
Польша не может предоставить Украине истребители F-16, но готова передавать МиГ-29 – Дуда
Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно – Дуда
Последние новости
00:38
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС: на Херсонщине ввели новые запреты
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: