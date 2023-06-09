Шольц, Макрон, Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле.

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На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "сильные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству (в НАТО. – Ред.)".

Однако Шольц, похоже, был более осторожным, заявив в прошлый четверг, что основное внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как граждане, можем поддержать Украину".

Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс.

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Хотя существует широкое понимание того, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО разделились во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству в НАТО.

Однако, по мнению французского дипломата, члены НАТО должны послать России мощный сигнал в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, существует риск того, что мы не достигнем... единого заявления, а это, очевидно, было бы самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал дипломат, который не был уполномочен говорить публично.

Ожидается, что лидеры также обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Как сообщалось, Украина просит у Запада об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, однако союзники пока не готовы дать ей это.