Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц, Макрон, Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 08:47
Шольц, Макрон, Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле.

Реклама:

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "сильные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству (в НАТО. – Ред.)".

Однако Шольц, похоже, был более осторожным, заявив в прошлый четверг, что основное внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как граждане, можем поддержать Украину".

Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс. 

ВИДЕО ДНЯ

Хотя существует широкое понимание того, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО разделились во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству в НАТО.

Однако, по мнению французского дипломата, члены НАТО должны послать России мощный сигнал в то время, когда Украина начинает контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, существует риск того, что мы не достигнем... единого заявления, а это, очевидно, было бы самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал дипломат, который не был уполномочен говорить публично.

Ожидается, что лидеры также обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Как сообщалось, Украина просит у Запада об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, однако союзники пока не готовы дать ей это.

Темы: ДудаМакронШольцУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Дуда
Дуда объяснил, почему опасно соглашаться на оккупацию Крыма Россией
Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил
Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: