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Только 10% украинцев готовы отказаться от некоторых территорий ради мира

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 10:43
Только 10% украинцев готовы отказаться от некоторых территорий ради мира
Флаг Украины в Киеве. Фото с сайта КГГА

Украинцы не готовы уступать свою землю ради достижения мира, только 10% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 26 мая − 5 июня

Дословно КМИС: "Абсолютное большинство респондентов − 84% − продолжают придерживаться точки зрения, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий". 

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Детали: Социологи отмечают, что вопрос о территориальных уступках задают регулярно с мая 2022 года и за год существенных изменений в общественных настроениях практически не было.

"Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним", − подчеркнули в КМИС.

Социологи отмечают, что против любых территориальных уступок абсолютное большинство населения во всех регионах Украины. В частности, среди жителей Востока, 75% против уступок (готовы на уступки − только 13%), а среди жителей Юга − 86% против уступок (готовы − только 8%). 

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Кроме этого, против любых уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они преимущественно общаются дома. Так, если среди украиноязычных граждан 85% против уступок (готовы к уступкам − 10%), то среди русскоязычных граждан − 80% (и также лишь 13%) готовы к уступкам.

Социологи отметили, что в выборке было только 19 респондентов (из 1 029), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как россияне. Сообщается, что такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов. Впрочем, показательно, что среди них только 2 респондента выступают за уступки, а 15, наоборот, отвергают любые уступки. 

 

Исследование проходило с 26 мая по 5 июня. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1 029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: Украинавойнаопроссоциология
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