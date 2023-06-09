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Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 10:51

Федеральное большое жюри присяжных в четверг выдвинуло уголовные обвинения против бывшего президента Дональда Трампа, обвинив его в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Выдвижение ему обвинений в своей соцсети подтвердил сам Дональд Трамп. Он сообщил, что ему приказали явиться в федеральный суд в Майами в следующий вторник. "Я НЕВИНОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК!" – написал экс-президент США на своей платформе Truth Social.

В эфире CNN адвокат Трампа Джим Трасти сказал, что юридической команде экс-президента не показали сам обвинительный акт, но повестка, предписывающая Трампу явиться в суд, содержит "некоторые формулировки, которые позволяют предположить, какими будут семь обвинений".

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Дело связано с обвинением в хранении бывшим президентом конфиденциальных документов в его резиденции во Флориде и его вероятных попытках помешать попыткам властей вернуть их. Точные обвинения пока не обнародованы.

Однако, по словам источников, обвинения включают умышленное сохранение тайн национальной обороны, что является нарушением Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и заговор с целью препятствования правосудию.

В прошлом году правительство США изъяло более 300 документов с грифами "секретно" в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая некоторые материалы под грифом "совершенно секретно".

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Это уже второй случай, когда Трампу, первому из бывших президентов США, выдвигают уголовные обвинения. Два месяца назад его обвинили в суде штата Нью-Йорк по делу о выплате денег порнозвезде.

Будучи президентом с 2017 по 2021 год, Трамп является фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году.

В течение многих лет Трамп демонстрировал удивительную способность выдерживать скандалы, которые могли бы "потопить" других политиков. Он называет себя жертвой политически мотивированного преследования и обвиняет Министерство юстиции в партийной предвзятости.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, преимущество Трампа над его соперниками в борьбе за выдвижение от Республиканской партии возросло после того, как ему было предъявлено обвинение по делу в Нью-Йорке.

Темы: Трампкриминал
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