Оккупанты не дают оправиться после подрыва ГЭС, под огнем 20 населенных пунктов Херсонщины - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики держали под огнем 10 областей Украины, в Херсонской области оккупанты обстрелами не дают оправиться после подрыва Каховской ГЭС.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: за сутки по области противник совершил 44 обстрела (188 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (25 снарядов).

Российские военные попали в районы 20 населенных пунктов области.

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Всего за сутки из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения.

Российские террористы не дают Херсонщине оправиться после подрыва Каховской ГЭС.

Били по Херсону именно в то время, когда происходила эвакуация. Пострадали гражданские, спасатели, полицейский, врач, волонтер. В общем - девять человек.

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Семь человек получили ранения средней степени тяжести, один - тяжелые ранения, у него травматическая ампутация конечности. Еще один мужчина, 55 лет, находится в критическом состоянии. У него очень тяжелые ранения живота. Медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь раненого.

Ближе к вечеру Россия снова обстреляла Херсон - у 59-летней женщины диагностировали легкие ранения. Ей оказали необходимую помощь.

Из-за российского обстрела села Днепровское ранены сразу пять человек, - их госпитализировали.

В Бериславе враг сбросил авиабомбу на жилой дом. Из-за этого 55 - летний мужчина получил ранения, его жена погибла на месте. Также из-за удара по городу ранен 44-летний мужчина.

По оперативной ситуации по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС - в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 метра, по Херсону - 5,35 метра. Наблюдаем тенденцию на уменьшение уровня затопления.

Предварительно, по состоянию на сегодняшнее утро под воду ушли 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины.

Продолжается спасательная операция на территориях, пострадавших от водной стихии. На утро эвакуировали 2352 человека, в том числе и 1765 жителей Микрорайона Корабел в Херсоне. Также эвакуированы около 550 животных.

Черкасская: в результате ракетного удара по Уманщине вчера вечером зафиксировано два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Повреждены соседние помещения.

Медицинские службы оказали помощь десяти пострадавшим. Четверо из них сейчас в больнице.

Житомирщина: сегодня ночью во время воздушной тревоги силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета. В результате падения обломков в г. Звягель разрушен один и повреждены 12 жилых домов. Один человек погиб, трое - травмированы.

Черниговщина: за сутки - один обстрел, из миномета, Новгород-Северский район, без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Середино-Будская, Новослободская громады.

Предварительно - без потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 79 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

В Середино-Будской громаде в результате минометного обстрела повреждены частный дом, частный автомобиль и электросеть.

Запорожская: враг совершил 97 обстрелов по 21 населенному пункту области: авиационные по Гуляйполю и Полтавке, трижды атаковал с БПЛА Чаривне, 8 ударов из РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригорьевке, Червоному, 84 артудара по Новояковлевке, Гуляйполю, Железнодорожному, Каменскому, Степному, Новониколаевке и другим прифронтовым селам.

К счастью, без пострадавших.

Добавилось 24 разрушенных объекта жилого фонда.

Днепропетровщина: вчера целый день рашисты били по Никопольщине. Обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь.

В городе ранен 30-летний мужчина. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно.

Повреждены склад магазина, админздание и гостиница, 4 пятиэтажки, авто, линия электропередач.

Ночью ПвК "Восток" сбили беспилотник и 2 крылатые ракеты. Данные предварительные, уточняются.

Повредили два частных дома, авто и газопровод.

Харьковщина: ночью в с. Старый Мерчик Богодуховского района в результате ударов дронов типа "Шахед" по территории газодобывающего предприятия, поврежден газопровод, произошел пожар. Пожар локализован. Ранения получил работник предприятия 33 лет.

Также ночью в с. Качаловка Богодуховского района на территории нефтегазоконденсатного месторождения в результате ударов тремя дронами типа "Шахед" возник пожар, пострадавших нет.

В результате обстрела Волчанска ночью повреждены окна дома, двери, гараж и хозяйственные постройки. Пострадали 63-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Луганщина: по Новоселовскому, Макеевке, Невскому и Белогоровке направили артиллерийские удары россияне за прошедшие сутки.

За сутки противник совершил 100 обстрелов (428 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки россияне совершили 14 обстрелов населенных пунктов области: Часов Яр, Торецк, Авдеевка, с.Карловка, с.Максимильяновка, с.Уманское, с.Нескучное.

Повреждены 14 жилых домов (из них 2 - многоквартирных), больница, лаборатория, здание горгаза, здания шахты "Торецкая", магазин, 3 складских помещения.

За сутки на Донетчине: 1 погибший, 7 раненых.

Николаевщина: по данным ОК "Юг" ночью во время массированного ракетного обстрела городов Украины силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной было уничтожено крылатую ракету.

Вчера днем и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории и за пределами населенного пункта. Без пострадавших.